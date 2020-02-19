محمد بن زايد يستقبل مبعوث الرئيس الكوري الجنوبي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي إم جونج سيوك وزير دولة، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بالمسؤول الكوري الجنوبي، الذي حمل تحيات فخامة الرئيس الكوري مون جيه إن ..إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التطور والتقدم .

وبحث سموه ومبعوث الرئيس الكوري العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وحرص قيادتي البلدين المشترك على دعم هذه العلاقات وتطويرها لخير البلدين وشعبيهما الصديقين، كما بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الكوري الجنوبي التحية إلى فخامة "مون جيه إن"، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنياته للشعب الكوري الصديق دوام التقدم والاستقرار والتطور ..مؤكداً أن التعاون الإماراتي - الكوري في مجال انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، يمثل نموذجًا متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين.

من جانبه شكر معالي أم جونج سيوك ..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدا حرص الرئيس الكوري الجنوبي على تنمية العلاقات الإماراتية - الكورية على المستويات كافة.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للمبعوث الكوري.