دبي تحتفي باليوم الوطني للكويت بتنظيم فعاليات وعروض ترويجية

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف دبي بمناسبة احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت، الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي تضفي الأجواء المبهجة، وتساهم في تقديم تجارب مميّزة للزوّار من الكويت لقضاء أوقات رائعة في المدينة، وكذلك اكتشاف تجارب جديدة ضمن خيارات متنوعة. وتأتي هذه الاحتفالات تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية القوية بين الإمارات والكويت، ومشاركة الأشقاء الكويتيين فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وبإمكان العائلات وزوّار دبي حضور مجموعة من الفعاليات المميّزة، مثل حفل فرقة ميامي الكويتية، وعروض الألعاب النارية، وكذلك الفرق الشعبية والتراثية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي تحتضنها مراكز التسوق والمعالم السياحية. كما تقدم المنشآت الفندقية بدبي باقات وعروض ترويجية خاصة بهذه المناسبة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نبارك للأشقاء في دولة الكويت قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لهم كل التقدم والإزدهار. وتأتي احتفالاتنا لنشاركهم أفراحهم، وكذلك تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت. وإنه لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة للأشقاء الكويتيين، وأنهم بلاشك سوف يقضون خلال هذه الفترة أجمل الأوقات في ظل الفعاليات التي تقام في المدينة، وكذلك التجارب المتنوعة التي تتيح لهم الكثير من الخيارات، بالإضافة إلى العروض المميزة من المنشآت الفندقية التي تقدم لهم المزيد من المزايا والتسهيلات. كما أنه بإمكان العائلات الاستمتاع أكثر وتمديد فترة إقامتهم في المدينة مع انطلاق فعاليات مهرجان دبي للمأكولات في 26 فبراير، والذي يتضمن أنشطة وعروضاً ستحظى بإعجابهم".

وتتضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت ما يلي:

الحفلات الغنائية

حفل فرقة ميامي في القرية العالمية، 21 فبراير: تقدّم فرقة ميامي الكويتية عرضاً غنائياً مفعماً بالحيوية على المسرح الرئيسي في القرية العالمية مساء يوم الجمعة 21 فبراير من الساعة 9 حتى الساعة 10:30 مساءً. ويمكن حضور الحفل عند شراء تذاكر دخول القرية العالمية بسعر 15 درهماً فقط. وسوف تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التي حقّقت نجاحاً كبيراً وساهمت في زيادة شعبيتها وانطلاقتها نحو النجومية. علما بأن فرقة ميامي الكويتية تأسست من مواهب شابة، وأطلقت أول ألبوماتها عام 1986 بعنوان "صبّوحة" ليتبعه عدة ألبومات ناجحة مثل "غزالة" و"هونها" والكثير غيرها من الإصدارات الرائعة.

الاحتفالات في مراكز التسوق

دبي فستيفال سيتي مول، 25 فبراير- 25 مارس: يقدّم دبي فستيفال سيتي مول بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت عرض الألعاب النارية مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير، كما يمكن لزوار المول أيضاً أن يستمتعوا بعرض "تخيّل"، الفريد من نوعه والذي يجمع بين الليزر والنار والماء، وسيقدم عرضاً خاصاً بهذه المناسبة. فيما سيحظى الأشقاء الكويتيون بفرصة الحصول على خصومات ضمن العروض الترويجية التي تقام في الفترة ما بين 25 فبراير وحتى 25 مارس، حيث تقدم "هاجن داز" و"زين دايموند" و "أوبتيفيجن" عرض "اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً، بينما تقدم "أتاسي" خصماً بنسبة 30 بالمئة على الألماس، فضلاً عن تقديم "شيك" و"تاماريس" خصما بنسبة 20 بالمئة على قيمة الفاتورة الإجمالية. بينما تقدم كل من "أميرة" و "ساكور براذرز" خصومات بنسبة 10 بالمئة، وأيضاً يمكن الاستفادة من خصم بنسبة 15 بالمئة على الخدمات التي تزيد قيمتها على 100 درهم في "ذي باربر روم" و"فليرز". كما سيحصل من يشتري من "مينيزو" بقيمة 50 إلى 100 درهم أو أكثر على هدية.

عروض الفرق الشعبية

النخيل مول، ابن بطوطة مول، مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، دبي فستيفال سيتي مول، 25 فبراير، 4 عصراً – 10 مساءً: سيتمكّن زوّار هذه المراكز الستّة من الاستمتاع بمشاهدة عروض الفرق الشعبية مثل "العيّالة"، و"الحربيّة"، وذلك كجزء من الفعاليات الترفيهية والتراثية التي تقام بهذه المناسبة.

وجهات ومعالم سياحية

برج خليفة، 25 فبراير، الساعة 7 مساءً: سوف يتزين برج خليفة بإضاءة لافتة لعلم دولة الكويت، كما سيستمع الزوار بمشاهدة نافورة دبي وهي تتراقص على أنغام كويتية.

برواز دبي، 25 فبراير، 3 عصراً - 7 مساءً: سيستضيف برواز دبي بتاريخ 25 فبراير زوّاره بأجواء الاحتفالات الكويتية، حيث سيستمتعون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً بمجموعة من الفعاليات التي تشمل الرقصات والأغاني التراثية التي تقدّمها إحدى الفرق الشعبية، بالإضافة إلى الضيافة العربية الأصيلة، إلى جانب مشاهدة الإضاءة المتميزة للعلم الكويتي على المبنى في الساعة 6 مساءً.

الحدائق العامة لـ "بلدية دبي"، زعبيل، الخور، الممزر، الصفا، مشرف، 25 فبراير، 8 صباحاً-10 مساءً: تقدم بلدية دبي للأشقاء الكويتيين الدخول المجاني للحدائق العامة في دبي، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت، وذلك عند إبراز بطاقة الهوية عند البوابات.

دبي باركس آند ريزورتس، 21-29 فبراير: أعدّت دبي باركس آند ريزورتس لزوارها الكويتيين عرضاً ترويجياً مميزاً احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت. فعند شراء تذكرة اليوم الواحد يمكن الدخول إلى 3 منتزهات: LEGOLAND® Dubai و Motiongate™ Dubai و Bollywood Dubai ، كما يمكن الحصول على 4 تذاكر بسعر 3، علماً بأنه سيتم طرح التّذاكر للبيع اعتباراً من 9 فبراير حتى 29 فبراير، ويمكن استخدام التذاكر للدّخول في أي يوم ابتداءً من 21 فبراير حتى 29 فبراير 2020.

لابيرل من دراغون، حتى 29 فبراير: بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت سوف يتم تقديم ترقية مجانية عند شراء كل تذكرة لحضور عرض لابيرل الرائع، وذلك حتى 29 فبراير.

باقات الفنادق

المنزل داون تاون دبي وفيدا داون تاون دبي: عند الإقامة في الفترة ما بين 20-29 فبراير لمدة 3 ليالٍ على الأقل، يمكن الحصول على خصم بنسبة 25 بالمئة، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل الإقامة المجانية لطفلين كأقصى حد بأعمار تتراوح بين 4 و 11 عاماً عند حجز سرير إضافي ضمن باقة الوجبات، وكذلك تذاكر مجانية إلى "فيرتشوال رياليتي بارك"، و"دبي أكواريوم"، ووجبة إفطار مجانية لجميع الضيوف من الجنسية الكويتية.

العنوان، مرسى دبي؛ القصر وسط مدينة دبي؛ العنوان سكاي فيو؛ العنوان فاونتن فيوز، العنوان بوليفارد دبي، العنوان، دبي مول ؛ العنوان، وسط مدينة دبي، وفندق أرماني بدبي: يمكن للأشقاء الكويتيين الإقامة في أحد هذه الفنادق ما بين 20 و 29 فبراير، والتمتع بمزايا إضافية مثل الحصول على رصيد بقيمة 70 دولاراً أمريكياً من المأكولات والمشروبات لأي شخص بالغ ولكل إقامة، بالإضافة إلى إقامة مجانية لما يصل إلى طفلين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 عاماً عند حجز سرير إضافي ضمن باقة الوجبات، وأيضاً الحصول على تذاكر مجانية إلى "فيرتشوال رياليتي بارك"، و"دبي أكواريوم".

منتجع وسبا المها الصحراوي، 29 فبراير: يمكن حجز غرفة فندقية مقدمًا على www.al-maha.com بأسعار مخفضة، وكذلك الاستمتاع بأرقى الضيافة الإماراتية. تشمل الإقامة أنشطة في الصحراء مشوّقة داخل محمية دبي الصحراوية الفريدة، فيما يقدّم سبا "تايملس" بمسبحه الرائع علاجات استثنائية لتجديد الشباب والاسترخاء التام والاستجمام.

فندق شيراتون جميرا بيتش، حتى 28 فبراير: يمكن توفير ما يصل إلى 50 بالمئة عند حجز غرفة ثانية للأطفال. كما يمكن للأطفال تناول الطعام مجانًا مع آبائهم في المطاعم المشاركة.

فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، 24-28 فبراير: يمكن الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز ، أطول فندق 5 نجوم في الخليج التجاري، والمطلّ على قناة دبي المائية. يمكن الاستفادة من عرض الحجز مقدّماً، للاستمتاع بعطلة فاخرة في غرفة ديلوكس مع وجبة إفطار يومية في مطعم Kitchen6 الحائز على جوائز.

فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، حتى 25 فبراير: يقدم الفندق خصماً بنسبة 25 بالمئة على الغرف عند الحجز مقدماً، ويتيح المجال للاستمتاع بعالم مليء بالمغامرات، وكذلك تجربة أطباق متنوعة عبر 18 مطعما.

فندق شيراتون جراند، حتى 31 مارس: يمكن الحجز لمدة لا تقل عن ليلتين باستخدام الرمز الترويجي MAJ وذلك للاستفادة من باقة نصف الإقامة Half Board في الفندق لقضاء عطلة مميزة. كما يمكن الاستمتاع بتذوق مجموعة مختارة من أشهى المأكولات لوجبات الإفطار والعشاء في سبعة مطاعم تقدم الطهي الحي بطريقة تفاعلية.

شيراتون مول الإمارات، 21-29 فبراير: يقدم الفندق عروضاً خاصة، حيث يمكن تمديد الإقامة بقيمة أكبر عند الحجز والدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد، حيث يمكن الحصول على ليلة مجانية عند حجز ليلتين ؛ وكذلك ليلة مجانية عند حجز 3 ليال أو ليلتين مجانًا عند حجز 4 ليال.

منتجع حبتور جراند، أوتوجراف كولكشن، 20-25 فبراير: يقدم المنتجع خصماً بنسبة 20 بالمئة على الإقامة والتي تشمل كذلك وجبة إفطار لشخصين، بينما يمكن لطفلين حتى عمر 6 سنوات الإقامة مجانًا.

فندق الميدان، 25 - 29 فبراير: يقدم الفندق عرضاً مميزاً للعائلات الكويتية. حيث يمكن الإقامة لمدة 3 ليالٍ على الأقل في الفترة من 25 إلى 29 فبراير لفرصة الحصول على خصم إضافي بنسبة 30 بالمئة على الليالي الممدّدة، وكذلك تأكيد الغرف المجاورة عند حجز غرفتين، فيما يمكن الحصول على خصم بنسبة 25 بالمئة على المأكولات والمشروبات، وأيضاً على علاجات السبا.

جراند حياة دبي، حتى 1 أغسطس: يقدم الفندق عرضا مميزا بهذه المنااسبة، حيث أنه عند حجز 3 ليالٍ يمكن الحصول على خصم بنسبة 20 بالمئة على الإقامة. يقع هذا الفندق الفاخر ذو الـ 5 نجوم في مكان قريب من مركز وافي الذي يتضمن مرافق ترفيهية رائعة. كما يمكن تجربة 13 من خيارات المطاعم الحائزة على جوائز ، وخوض تجارب لا تنسى.

فندق سيزارز بالاس، حتى 30 أبريل: يمكن توفير ما نسبته 20 بالمئة على فاتورة الإقامة في الفندق متضمنة وجبة إفطار في سيزارز بلووترز دبي. يشمل هذا العرض الحصري تقديم خصم بنسبة 20 بالمئة على أفضل سعر متوفر، وكذلك الحصول على وجبة إفطار يومية لشخصين لكل غرفة في الليلة، وأيضا يمكن الاستمتاع بوقت ممتع على الشاطئ الخاص وحمام السباحة؛ وأيضاً دخول نادي إمباير ، وكذلك نادي الأطفال؛ بالإضافة إلى "روم" النادي المخصص لليافعين؛ كما يمكن ممارسة الرياضة في "فيتنس غاليري" والاستفادة من خدمة الانترنت المجانية.

ذا ريزيدانس، في سيزارز بالاس وسيزارز ريزورت بلووترز، حتى 30 أبريل: عند حجز غرفة، فإنه يمكن توفير 20 بالمئة من قيمة الإقامة، وكذلك الحصول على وجبة إفطار في فندق سيزارز بلووترز دبي. ويشمل هذا العرض الحصري أيضاً الحصول على 20 بالمئة على أفضل سعر متوفر، وإفطار يومي لشخصين لكل غرفة في الليلة، وكذلك الاستمتاع بوقت ممتع على الشاطئ الخاص وحمام السباحة؛ وأيضاً دخول نادي إمباير، وكذلك نادي الأطفال؛ بالإضافة إلى "روم" النادي المخصص لليافعين؛ كما يمكن ممارسة الرياضة في "فيتنس غاليري"، الى جانب الاستفادة من خدمة الانترنت المجانية. وكذلك إمكانية الحصول على تذاكر مجانية إلى حديقة لاجونا المائية، و"ماتيل بلاي"، و"تاون" و "جرين بلانيت" لشخصين لكل غرفة.