دبي العطاء تتبرع بـ 2000 كتاب لمبادرة "تبون تقرون؟"

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرّعت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بـ2,000 كتاب لمبادرة "تبون تقرون؟" الإماراتية كخطوة تضاف إلى جهودها الرامية لتعزيز ثقافة القراءة ضمن المجتمع الإماراتي. ومن خلال هذه الشراكة، ستوزع مبادرة "تبون تقرون؟" الكتب في أجنحة الأطفال في المستشفيات عبر مختلف أنحاء الدولة. وستوفر هذه الكتب، التي تتألف من مجموعة متنوعة من العناوين بما فيها الروايات، والتاريخ والعلوم، الترفيه والتعليم للأطفال لمساعدتهم على الشفاء وإعادة التأهيل خلال رحلة العلاج.

هذا وقد تم تخصيص 2,000 كتاب من الـ 7,000 كتاب التي قامت دبي العطاء بجمعها خلال معرض "بيج باد وولف" للكتب في أكتوبر 2019، والذي يعتبر أكبر معرض من نوعه في العالم. وبصفتها شريك خيري لمعرض بيع الكتب الضخم هذا، التزمت دبي العطاء كذلك بتوزيع وتسليم الكتب التي تم جمعها إلى مكتبة "ماكميلان" العامة في نيروبي بكينيا، والمستشفيات في مختلف أنحاء الإمارات.

وفي معرض تعليقه على النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين المؤسستين اللتين تتخذان من الإمارات مقراً لهما، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: "يسعدنا التعاون مع ‘تبون تقرون؟‘ ودعم العمل الدؤوب التي تقوم به الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، التي أسست مبادرة ‘تبون تقرون؟‘، إلى جانب جهود فريقها لترسيخ ثقافة القراءة وسط الأجيال الشابة في الإمارات. تعد القدرة على القراء والكتابة أساساً لتنمية الطفولة، إذ تجعل عقول الأطفال أكثر انفتاحا من خلال قدرتهم على فهم القصص والدروس الأدبية والاستمتاع بها. ونتطلع إلى المساعدة التي ستوفرها الكتب المتبرع بها إلى تحقيق هذه المزايا نفسها وإلى أن تكون مصدر سعادة وإلهام للأطفال الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات".

وفي تعليقها على أهمية مهارات القراءة والكتابة في نمو الأطفال، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: "بالنيابة عن ‘تبون تقرون؟‘، أود أن أتقدم بالشكر لدبي العطاء على تبرعهم السخي بالكتب التي ستساهم في علاج الأطفال من خلال القراءة في مستشفيات الإمارات، إلى جانب الكتب التي ستُرسل كذلك إلى مكتبة ’ماكميلان‘ في أفريقيا. لا تؤدي القراءة إلى تعزيز نمو الدماغ لدى الأطفال فحسب، بل إنها تقلل أيضاً من التوتر والقلق والملل أثناء إقامتهم في المستشفى. أملي هو أن تجلب هذه الكتب لحظات ممتعة لكل الأطفال الذين يقرؤونها، وأن تثير فضولهم وتمنحهم الوسيلة للسفر إلى الأماكن التي يحلمون بها".

توفر مبادرة "تبون تقرون؟" بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وانطلاقاً من إيمانها بضرورة تشجيع الاستمتاع بقراءة الكتب لكل الأعمار، بيئات دافئة وودية ومحفزة في المستشفيات في الإمارات، حيث يمكن للمتطوعين المساعدة في القراءة للأطفال المرضى. وتهدف المبادرة إلى تعزيز المعايير العالية لرعاية المرضى في الدولة من خلال الإثراء التعليمي الذي توفره الكتب.