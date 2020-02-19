راشد المعلا يفتتح مهرجان أم القيوين للفنون 2020

المصدر: أم القيوين - البيان

افتتح سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صباح اليوم مهرجان أم القيوين للفنون 2020 الذي ينظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين تحت رعاية سموه بمقر المركز .

حضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين ، و الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس بلدية أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الاميري، و علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي، و سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، و علياء القاسمي مستشار قطاع الصناعات الثقافية و الإبداعية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة و مدراء المؤسسات المحلية و الاتحادية بالإمارة.

وتفقد سمو ولي عهد أم القيوين مع الحضور معرض الفن التشكيلي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع -ارتيزما آرت غاليري - و الف نون جاليري و متحف الفنون بمدينة تورينتو الإيطالية .

و اطلع سموه على الاعمال الفنية التي شارك فيها 100 فنان من 40 دولة حول العالم عرضوا فنهم و إبداعاتهم من خلال 170 لوحة فنية تنوعت بين اللوحات الفنية لمدارس الفنون التشكيلية المختلفة، بالإضافة إلى معروضات فن النحت من السيراميك و البرونز و الجرانيت ، كما تم عرض لوحات إبداعية لفن التصوير الفوتوغرافي و الرقمي وفن المنسوجات حيث تداخلت أعمال الفنانين الإماراتيين و برزت بصمتهم في جماليات مشاركتهم الفنية التي حازت على إعجاب الحضور .

و أعرب سمو ولي عهد أم القيوين عن إعجابه بجماليات الفن المعروض ' و قال إن المهرجان يعد حركة وصل بين الحضارات و الثقافات العديدة في العالم لما يقدمه من رسالة إلى العالم بمضمون و هوية ملموسة و واضحه لقيم جميلة و معبرة .