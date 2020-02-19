ولي عهد رأس الخيمة يفتتح مهرجان الكورنيش الابتكاري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح تصوير - ابراهيم صادق

افتتح سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، مهرجان الكورنيش الابتكاري 2020 ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار تحت شعار "الامارات تبتكر" والذي يشرف عليه وينظمه المجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة، بحضور الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير المكتب الإعلامي لمكتب سمو ولي العهد، والشيخ محمد بن سعود بن خالد والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وبمشاركة 23 جهة حكومية واتحادية وخاصة وجمعيات النفع العام.

وأكد سموه خلال تفقد الأجنحة المشاركة في المهرجان، على مستوى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في قطاع الابتكار وحث المواطنين على ابراز ابتكاراتهم وقدراتهم التي تمثل بوابة المستقبل لاستكمال مسيرة التقدم والازدهار.

واطلع سموه على أحدث التقنيات والإبتكارات والمشاريع التي قدمتها الجهات المشاركة.