مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبحث التنقل الحضري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيُعقد خلال الفترة 13 – 15 أبريل المقبل في دبي، يأتي قي توقيت مهم لصناعة وتعزيز قطاع المواصلات العامة في العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات، ورئيس اللجنة العليا المُنظِّمة لمؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن الحدث سيُعقد تحت شعار "بناء مستقبل التنقل"، وهو ينظم بالشراكة مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وإنه سيركز في دورته هذه على المواضيع المستجدة ضمن أفضل الممارسات العالمية في التنقل الحضري، وتشمل؛ الحافلات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي في مجال التنقل، واستخدام البيانات الكبرى، وحلول الميل الأول والأخير لتنقل الجمهور، والإدارة الذكية للتنقل، والأمن والسلامة، ومدن الغد، وممكنات التكنولوجيا، وإنه من المتوقع مشاركة أكثر من 70 خبيراً دولياً وإقليمياً من صنّاع القرار واستشاريين ومُصنّعين ومشغلين لوسائل النقل العام. وأضاف: إن الحدث سيتضمن زيارات إلى موقع إكسبو 2020 ، ومركز التحكم الموحّد، فضلاً عن اشتماله على معرض يضم منتجات وتقنيات دولية وإقليمية، وإن من أبرز العارضين ؛ هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بإدارة أمن المواصلات، والهيئة العامة للنقل الجماعي و عدد من الشركات و المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، و مجموعة من شركات عالمية مثل فولفو، وشركة إن إت، وترانسديف، وكيوليز، وترابيز، وديملر، والستوم، وهايونداي، ودي تي سي، وايه بي بي، وفي دي إل.

وأكد الملا، أن مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحظى بدعم مجموعة من أبرز المنظمات وقادة الصناعة في العالم، أبرزهم فامكو، وراتب ديف، وهايونداي، واتصالات، وقطار الاتحاد، إلى جانب مؤسسات مركبات الأجرة بدبي، وأن الحدث يشهد نمواً مضطرداً منذ إطلاقه عام 2007 ، من حيث عدد المشاركين، وارتفاع مستوى الخبرات والتجارب الفنية، وفرص التواصل، وإنه يمثل منصة عالمية تكرّس مكانة دبي في تنظيم المؤتمرات والمشاركات العالمية.