154 فكرة فريدة جديدة من أبوظبي إلى العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت قمة رواد التكنولوجيا والابتكار TIP 2020 التي اختتمت مؤخرا في استقطاب أكثر من 2000 زائر و154 شركة ناشئة قدمت أحدث حلولها التكنولوجية والتقنية للتحديات في قطاعات الرعاية الصحية والبيئة والطاقة.

وتم تتويج 40 اختراع مبتكر 30 منها في مجالات الرعاية الصحية والبيئة والطاقة، و 10 فائزين آخرين سيحصلون على دعم براءة اختراع لبدء تسجيل أول إيداع لهم في الإمارات ، ستدعم هذه الجائزة زيادة عدد براءات الاختراع المودعة تحت مؤشر الابتكار العالمي وجلب المواهب إلى الإمارات العربية المتحدة.

وشهد ختام فعاليات قمة TIP معالي عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، و محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية اللذان قاما بجولة على معرض المبتكرين والشركات الناشئة بهدف تشجيع وتحفيز رواد الأعمال والمخترعين على مواصلة ابداعاتهم وتقديم ابتكاراتهم الى العام من خلال منصة TIP .

وصرح محمد علي الشرفاء: "TIP هي منصة مثالية للشبكات العالمية تجمع في ابوظبي العلماء والخبراء من المتحدثين مع صناع القرار والمخترعين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم وذلك بهدف وحيد وهو خلق حلول مبتكرة للتحديات".

وأضاف: "إن قمة رواد الابتكار والتكنولوجيا TIP، يعمل على تمكين المخترعين والمبدعين من خلال تزويدهم بمنصة يمكنهم من خلالها ابتكار وخلق الحلول اللازمة، وكذلك المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونحن في أبوظبي نفخر بكوننا جزءًا من الجهد المبذول لتشجيع التحول وقيادة ثقافة الابتكار واتباعًا للتوجيهات التي وضعتها قيادتنا الحكيمة، سنعمل دائمًا على تعزيز القدرة التنافسية وتطوير المشاريع وتعزيزها بالابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي خلال لقائه مع المخترعين والمبتكرين المشاركين في القمة أن حكومة أبو ظبي أصدرت سياسات ومبادرات جديدة لمعالجة العديد من الموضوعات التي تناولتها القمة في قطاعات الصحة والطاقة والبيئة.

واختتمت فعاليات قمة رواد الابتكار والتكنولوجيا TIP 2020 بعد أن شهدت زيارة أكثر من 2000 شخص زاروا أجنحة الشركات الناشئة والمخترعين، واستمعوا إلى أكثر من 128 متحدثا من الخبراء واللجان وشاركوا في أكثر من 53 ورشة عمل وندوة.

جدير بالذكر أن القمة كشفت أيضًا عن الجيل التالي من الحلول المبتكرة والمشاريع الفائزة ، بما في ذلك الاختراع الذي تم إنشاؤه لمنع الفشل الكلوي الحاد من خلال برنامج رقمي ، و "الطائرة بدون طيار" التي يمكنها إطفاء الحرائق في أكثر المواقع صعوبة ، وتطبيق ذكي يلبي احتياجات الناس التي يعاني من الأمراض المزمنة.