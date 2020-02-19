القطامي يفتتح مؤتمر الكسور والعظام بدبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي صباح اليوم المؤتمر الدولي الرابع للكسور والعظام بحضور أكثر من1400 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية أن هيئة الصحة أولت أقسام العظام اهتماما كبيرا وتجلى ذلك بحصول قسم العظام في مستشفى راشد من ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى العالم

العالمية.

وقال الدكتور بلال اليافاوي، استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد، بأن القسم يحرص على مواكبة المستجدات العالمية حيث بدأ باستخدام نظام الملاحة في عمليات تبديل الركب منذ 8 سنوات وقريبا سيتم إدخال الجراحات الروبوتية للقسم ومن قبلها تم إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن القسم الذي يعمل به 52 طبيبا بين استشاري وأخصائي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن القسم سينظم المؤتمر الدولي الرابع لجراحة الكسور والعظام يوم غد الأربعاء في فندق لي ميرديان، بحضور 1400 طبيب ومتخصص في العلاج الطبيعي، بمشاركة 37 متحدثا من أفضل جراحي العظام في العالم فيما يصل عدد المحاضرات العلمية إلى 90 محاضرة، بالتوازي مع 8 ورش عمل تدريبية للجراحين.