تنفيذي الشارقة يناقش المقترحات المقدمة من الشرطة لدعم احتواء المدمنين

المصدر: الشارقة - البيان

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، مجموعة من المقترحات المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة حول دعم سياسة الاحتواء التي من شأنها احتواء المدمنين والحرص على إعادتهم إلى حياتهم الاجتماعية والابتعاد عن آفة المخدرات الخطيرة.

وأثنى المجلس على جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقديم خدمات ومبادرات لها الأثر الكبير في الحفاظ على أمن المجتمع في كافة جوانبه الاجتماعية والصحية وغيرها، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المقترحات موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال جلسته جملة من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين في إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان حول استشراف الحاجة للسكن في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020-2040، وتهدف الدراسة إلى تحديد مخزون الأراضي في المستقبل وتحديد الاحتياجات السكنية لكل إمارة ورصد وتقدير الاحتياجات المالية.

وتضمنت الدراسة الأسس المبنية عليها في استشراف الحاجة للسكن وهي معدلات النمو السكاني ونسبة عدد الأسر إلى عدد أفراد المجتمع بين الفئة العمرية 20-64 وتوقعات نسبة معيلي الأسر من الذكور والإناث، كما تضمنت جملة من الإحصائيات والرسوم البيانية لأعداد الطلبات الحالية والمتوقعة للعمل على تلبيتها وفق خطة استراتيجية.

واطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من دائرة الطيران المدني للعام 2019 وأكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني أهمية قطاع الطيران الذي يشهد نمواً كبيراً وملحوظاً وله بالغ التأثير على مختلف القطاعات الأخرى.

واطلع المجلس على تقرير حول احتفالات اليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة 48 حيث استعرض خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، كافة الفعاليات والمبادرات التي نظمتها اللجنة خلال اليوم الوطني.