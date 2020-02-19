حاكم عجمان: الإمارات بقيادة خليفة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وتزامناً مع عام الاستعداد للخمسين.. دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بإصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال سموه: إن ما تحقق يعتبر بكل المقاييس إنجازاً كبيراً وفريداً، وذلك بجهود وكفاءة أبناء الوطن وبمثابة إعلان رسمي بدخول دولتنا العزيزة إلى نادي الطاقة النووية السلمية العالمي وكأول دولة عربية تشغل محطة طاقة نووية سليمة.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان، أن الإمارات تفخر بإنجازها التاريخي الذي سيجعل منها دولة رائدة في مسيرتها متميزة في رؤيتها واثقة من قدراتها وإمكاناتها التي حفزتها للدخول إلى مجال ليس باليسير دخوله وظل حكراً على دول بعينها كان من الصعب منافستها، ولكن عزيمتنا التي صنعت لنا إنجازاً في الفضاء قادرة على تحقيق آخر على الأرض.

وأشار سموه إلى أن تشغيل أولى «محطات براكة للطاقة النووية السلمية» يرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات التي أصبحت رمزاً للسلام والأمان والمنجزات التي لا تتوقف عند حد ولا تتوانى عن المضي قدماً لتحقيق الأهداف الكبرى منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإلى هذا اليوم الذي دخلت فيه إلى مجال الطاقة النووية السلمية ووضعت بصمتها.