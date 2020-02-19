يوم علمي للابتكار في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم العلمي للابتكار، بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، دعت إليه الجهات الحكومية وطلاب الجامعات، وذلك في مقريها في أبوظبي ودبي، بحضور ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبمشاركة عدد من شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القطاع الخاص.

وشهد يوم الابتكار في الهيئة عدداً من الفعاليات التي تمحورت حول أهمية الابتكار في وقتنا الحالي، ودوره في تحقيق أهداف الدولة في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.

وفي كلمة ألقاها في بداية الفعالية رحب ماجد سلطان المسمار بالحضور، وشكرهم على مشاركتهم في اليوم العلمي للابتكار، وقال: «تكمن أهمية هذا الملتقى في تنوع الرؤى والتجارب ووجهات النظر، فأنتم تمثلون خبرات مختلفة تقدم في مجموعها صورة أكثر وضوحاً ورسوخاً عن كيفية تحويل الابتكار إلى ممارسة وثقافة وأسلوب حياة».