منال بنت محمد: الإمارات مصدر إلهام للعالم في تمكين المرأة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، الذي أقيمت فعالياته برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر نجاحاً جديداً يواكب الدعم القوي الذي توليه قيادتنا الرشيدة لملف المرأة وإنجازات الإمارات التي تمثل اليوم مصدر إلهام للعالم في هذا المجال.

وتقدمت سموها في تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ببالغ الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ودوّنت سموها: «اختتمنا منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 بعد يومين من النقاشات، حضرها أكثر من 3000 مشارك من 87 دولة، نجاح جديد يواكب الدعم القوي الذي توليه قيادتنا الرشيدة لملف المرأة وإنجازات الإمارات التي تمثل اليوم مصدر إلهام للعالم في هذا المجال، بالغ الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لكل الدعم والرعاية والتشجيع المستمر للمرأة في دولة الإمارات.. فخورة بالنجاح المتميز للحدث العالمي الكبير الذي جاء بتنظيم يليق بمكانة دولة الإمارات، أشكر فريق مؤسسة دبي للمرأة وكل من أسهم في إنجاح المنتدى من متحدثين ومشاركين وشركاء محليين وعالميين، ونعد بإنجازات جديدة ترسخ الريادة الإماراتية».

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب لـ«البيان»: «إن تنظيم منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة في مجتمع الإمارات، في ظل الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة، وحرصها على منحها دوراً أساسياً في بناء المجتمع، وترسيخ القيم والمبادئ التي تسهم في تنميته وازدهاره».

وأشارت معاليها إلى أهمية تفعيل دور الشباب في المجتمع وتزويدهم بالإمكانات والدعم المطلوب، وشددت على أهمية تحفيز الشباب على العطاء وتقديم الأفضل لأوطانهم ومجتمعاتهم.