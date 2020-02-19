المصدر: دبي - نورا الأمير، ورحاب حلاوة

أكد مشاركون في منتدى المرأة العالمي الذي اختتم فعالياته أول من أمس، واستقبل وفودا من 87 دولة في أكبر تجمع من نوعه عالميا، واستقطب نحو 3 آلاف مشارك من داخل الإمارات ومختلف الدول. أن ابنة الإمارات أثبتت تواجدها في مجال الابتكار، واحتلت فيه مكانة ريادية، مثمنين للدولة تبنيها سياسات داعمة تعزز التنافسية وتوفر كل ما يلزم لخلق جيل مبدع ومبتكر، وقالوا إن هذه البيئة الخصبة شجعت المرأة وأعطتها الثقة، لإطلاق ملكات الإبداع والابتكار لديها، حتى أصبحت الإمارات بيئة حاضنة للمرأة المبتكرة.

تطورات

وقال خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن دولة الإمارات وضعت المرأة في مواقع صنع القرار إيماناً منها بقدراتها على العمل في كافة القطاعات والمجالات والابتكار أحدها، مشيراً إلى ضرورة مواكبة المرأة وتكيفها مع التطورات المتلاحقة في الثورة الصناعية الرابعة.

ورأت نوف المدني مهندسة مسرعات المستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الدولة عملت على استنهاض ودعم وتعزيز جهود المرأة للمشاركة بشكل فاعل في الابتكار وتطويره على نحو أفضل يبرز القدرات الحقيقية لها، مشيرة إلى أن بيئة الإمارات تشجع على الابتكار.

وأضافت: من ضمن مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج ابتكاري وبرنامج أفكاري وهما عبارة عن منصات تستقطب من خلالها أفكاراً إبداعية للمبتكرين بالهيئة ودورهم يتمثل في تقديم المساعدة على تطبيق الأفكار وكذلك تمويلها، فيما يساعد صندوق الابتكار على مساندة المبتكرين الشباب لتحويل أفكارهم إلى حقيقة قائمة على أرض الواقع وتحقق المنفعة للمجتمع.

مجالات

ومن جانبها قالت تودد راشد المطوع تنفيذي أول مشاريع مسرعات المستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «إن دعم المرأة وتشجيعها على الانخراط في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي مسألة بالغة الأهمية، ليس فقط لدفع عجلة الابتكار في اقتصاد المعرفة بل لخلق فرص العمل المناسبة التي تشكل أهمية كبيرة عالمياً». وإلى ذلك ثمّن الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدور الكبير الذي منحته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، إيماناً منها بأهمية مساهمتها وإفساح المجال لها للمشاركة بنهضة وبناء الوطن.

وأشاد بدور القيادة الرشيدة في ترسيخ دور المرأة والارتقاء بإسهاماتها في بناء الوطن، مما كان له الأثر البالغ في تمكينها من خلال تطوير التشريعات، وإنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤونها، وبناء قدراتها، وتوفير كل سبل نجاحها في كل ميادين العمل ورعاية الأسرة.

ومن ناحيتها، أكدت هبة باشا حسن، رئيسة مؤسسة ريادة الأعمال للمرأة وسفيرة منظمة المرأة الأفريقية: «أن المرأة الإماراتية أثبتت في المجالات كافة قدراتها على النهوض بمهامها، حتى أضحت مثالاً يحتذى بين نساء العالم، مشيدةً بجهود حكومة دولة الإمارات في دعم المرأة الإماراتية، وتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً لمواصلة تأدية دورها الريادي في عملية البناء والتقدم».

تقدير

وبدورها، أكدت زهرة خان، مستشارة السياسات العالمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تدهش العالم بما تنجزه على كل المستويات، مشيرةً إلى أن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% شهادة اعتراف وتقدير بأهمية دورها في عملية التطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات».

نهضة

إلى ذلك، أشادت هدى فهد جربوع، مأمور ضبط قضائي ومشرف وحدة الاستشارات الأسرية، بهيئة تنمية المجتمع في دبي، بدور الإمارات في دعم المرأة من أصحاب الهمم، مما جعل لها دوراً رئيساً في نهضة المجتمع.

وأكدت: «أن المرأة الإماراتية من أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من مسيرة تمكين المرأة في وطن التسامح الذي آمن بدورها ركيزةً أساسية في التنمية والتقدم، فكفل لها كل الحقوق، ووفر لها أشكال الدعم والرعاية، فكان التميز حليفها في شتى ميادين العمل».

وأشارت إلى أن دعم الدولة لأصحاب الهمم منذ مراحل مبكرة ورعاية الأسرة جميعها عوامل ساعدتها على المضي قدماً في مسيرتها، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة نموذج متفرد على مستوى العالم في دعم المرأة وتمكينها.

وبدورها أكدت هيلاري يب، أصغر مؤسسة ورئيس تنفيذي لمنصة ميناس التعليمية عبر الإنترنت بهونغ كونغ، البالغة من العمر 15 عاماً: «أن تجربة الإمارات رائدة في دعم المرأة، وظهر ذلك جلياً من خلال تعيين أصغر وزيرة للشباب، ما يؤكد ثقة الحكومة بقدرات المرأة الإماراتية».