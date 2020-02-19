مسؤولة كويتية: نأمل تعميم تجربة الإمارات خليجياً

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

أعربت المحامية علياء بهبهاني، رئيسة مركز المرأة في جميعة المحامين بالكويت، عن أملها بتعميم تجربة الإمارات الرائدة في تمكين المرأة خليجياً. ولفتت إلى أن تواجدها في منتدى المرأة العالمي بدبي شرف كبير وإضافة نوعية لها كون الحدث يحمل صبغة عالمية تحضره نخبة من النساء الرائدات لتسليط الضوء على دور المرأة اقتصادياً وسياسياً وقانونياً ومجتمعياً.

وقالت: «نثمّن لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رعاية هذا الحدث النوعي الذي يحمل دلالة واضحة بأن المرأة الإماراتية تقع في صلب اهتمامات القيادة الرشيدة للدولة، وما وصلت إليه من مناصب قيادية نتيجة طبيعية لهذا الاهتمام والإيمان بقدراتها.

وتشارك المحامية تجربة دولتها الكويت في المنتدى، معتبرة ما وصلت إليه المرأة الكويتية -تحديداً في المجال السياسي- لا يزال دون المستوى المأمول، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود في هذا الإطار، لافتة إلى أن البيئة السياسية تحديداً صعبة نوعاً ما، مشيرة إلى الحاجة لرفع سقف الوعي لتعزيز دور المرأة وتمكينها.