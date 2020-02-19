3 موظفات في «كهرباء دبي» يعرضن ابتكاراتهن

المصدر: (دبي-رحاب حلاوة)

عرضت ثلاث موظفات مبتكرات من هيئة كهرباء ومياه دبي ابتكاراتهن عبر منصات منتدى المرأة العالمي.وأفادت المبتكرات، نوال إبراهيم وموزة اليماحي، وساميا المضرب بأن مشاركتهن في منتدى المرأة العالمي جاءت لاستعراض دور الهيئة في تعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات.

وأوضحن أن الابتكارات الثلاثة تتمثل في طائرة بدون طيار، من خلال برمجة الطائرة بحيث تكون مستقلة وتتمتع بتحكم ذاتي عن طريق تحديد نقطة الإحداثيات، وتتمكن من التقاط صور وفيديو لتحديد الألواح الشمسية ومن خلال ذلك تستطيع تحديد الخلل والمشاكل التي تصيب الألواح الشمسية.

والمشروع الثاني هو روبوت ذاتي التحكم، وتم تصنيع هذا الروبوت بشكل كامل في مركز الأبحاث والتطوير في الهيئة، ويهدف هذا المشروع للكشف عن المنطقة المناسبة لتثبيت الألواح الشمسية.

أما المشروع الثالث فهو عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد، حيث تم عرض طابعتين: Ultimaker S5 وMetal x.

من جانبه قال الدكتور هشام إسماعيل رئيس قسم الثورة الصناعية الرابعة، في مركز الأبحاث والتطوير في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن المرأة في الإمارات أصبحت شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة، وجزءاً لا يتجزأ في تحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بحلول عام 2021.

ولفت إلى أن الهيئة تعي أهمية تسليط الضوء على انجازات المرأة لذلك حرصت على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تبرز جهود المرأة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في توفير الدعم لتمكين المرأة.