جهود لزيادة التمثيل النسائي بمجالس إدارات الشركات المدرجة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكدت فهيمة البستكي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، أن جهود السوق في تمكين المرأة أسهمت في زيادة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات المدرجة، بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة.

وأضافت البستكي، لــ«البيان» أن ثلث الشركات المدرجة أصبح بها تمثيل نسائي في مجالس الإدارات، حيث إن هناك 22 عنصراً بما يعادل 5% ارتفاعاً من 3.6% في 2018 و1.6% في 2008، لافتةً إلى أن المستهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات إلى 20% لكل شركة.

وأوضحت أن عدد المستثمرات المسجلات في السوق بنهاية العام الماضي بلغ 247.2 ألف مستثمرة شكّلن ما نسبته 29.3% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين، ويمتلكن 3.52 مليارات سهم بقيمة 8.6 مليارات درهم.

وأشارت إلى أن إدارة السوق تشجع الشركات على إعلان تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للاستفادة منه في إبراز مدى التقدم الذي تحققه تلك الشركات في تحسين وتعزيز مكانة المرأة ضمن كوادرها الإدارية ومجلس الإدارة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات الأجنبية لتلك الشركات.

وأضافت أن تمكين المرأة في الشركات أصبح أحد العوامل المؤثرة بصورة إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والبيئية، لافتةً إلى أن هناك 2300 مؤسسة عالمية تدير أصولاً قيمتها 86 تريليون دولار أصبحت تضع تلك القضايا ضمن العوامل المؤثرة في قراراتها الاستثمارية.

وأشارت فهيمة البستكي إلى أن مشاركة سوق دبي المالي في المنتدى التي تعتبر الأولى له تأتي في توقيت مناسب، لا سيما وأنه عضو مشارك في مبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة منذ عام 2016، التي من بينها الهدف 5 الذي يتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ولفتت إلى أن المنتدى شهد إلقاء الضوء على منصة «إي بورد»، وهي الأولى من نوعها بالعالم التي حظيت بإشادات من المؤسسات المعنية محلياً وعالمياً والشركات المدرجة، إذ تمكّن الكوادر الوطنية من الترشح لأي مجلس إدارة شركة مدرجة من خلال المنصة سواء رجل أو امرأة.