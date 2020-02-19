مناقشة آليات تمكين المرأة في سوق البرمجة والتقنيات المعاصرة

المصدر: الشارقة - البيان

شارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في جلسة نقاشية بعنوان «المساواة بين الجنسين: تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا في المنطقة»، وذلك ضمن فعاليات منتدى «المرأة في التكنولوجيا»، الذي نظمه «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» في مركز جواهر أمس.

واستضافت الجلسة التي أدارتها آنا روبيرتس، مؤسس ومدير عام آنا روبيرتس، وشارك فيها كل من: الشيخة لبنى القاسمي، أول امرأة تُعيَّن وزيرة في دولة الإمارات، ومريم بن الشيخ مدير العضوية والخدمات في مجلس سيدات أعمال الشارقة، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وصوفي سميث، المؤسس المشارك لشركة «نبتة»، للحديث عن دور المرأة في خوض وتعليم مهارات العلوم، والتكنولوجيا والهندسة، والرياضيات، ومدى قدرتها على خوض الأعمال في سوق التكنولوجيا.

وخلال مشاركتها في الجلسة، توقفت مريم بن الشيخ، عند دور دولة الإمارات ودعمها الكبير لتمكين المرأة، واستعرضت نماذج ملهمة من صناع القرار، ممن تمكنوا من إحداث تغييرات وتحولات نوعية في قضايا تمكين المرأة والتغيير في شتى المجالات، من خلال خلق ثقافة تشجع السيدات على الدخول في عالم التكنولوجيا وزيادة قدراتهن وإمكاناتهن.