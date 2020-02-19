الإمارات تنضم للدول العظمى في غزو الفضاء

المصدر: دبي - البيان، وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات اليوم تنضم لدول عظمى في مجال غزو الفضاء والوصول للكوكب الأحمر، وقال سموه على «تويتر»: «عيوننا في السماء، وأرجلنا على الأرض، وطموحاتنا لا سقف لها».

جاء ذلك بمناسبة تسلُّم سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والمشرف العام على مشروع مسبار الأمل، القطعة الأخيرة من المسبار وحضور عملية التركيب لها.

وأكد سموه أن المسبار محطة تاريخية في دولتنا وهو يستعد للانطلاق للمريخ حاملاً معه رسالة وطن إماراتي وأمل أمة وتطلعات شعوب عربية وإسلامية بمستقبل مشرق. وقال: «دولتنا سبّاقة في كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات وسنهدي العالم ثروة من العلوم والمعارف الفضائية».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن استكشاف المريخ أصبح واقعاً بفضل إرادة مجموعة من شباب الوطن الذين كرسوا وقتهم وجهدهم لخدمة البشرية. مضيفاً سموه: «المريخ لم يعد مستحيلاً، فنحن شعب لا نعرف لكلمة المستحيل وجوداً في قاموسنا».

كما قال سموه على «تويتر» إن أبناء وبنات الإمارات يقدمون للعالم كل يوم برهاناً واضحاً على جدارتهم بريادة مسيرة التطوير ويثبتون أن «عيال زايد» قادرون على تحقيق قفزات نوعية في صناعات المستقبل.

محمد بن راشد: دولتنا سبّاقة في كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات