محمد الشرقي يطلع على خطط وبرامج صندوق خليفة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تمكين الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم، للانطلاق بمشاريعهم الخاصة من خلال تقديم كافة التسهيلات التي تحفزهم على الإبداع والابتكار في مشاريعهم. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالديوان الأميري، موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع والوفد المرافق لها.

وأشاد سموه بتجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في مجال ريادة الأعمال ودعم الابتكار وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب المواطنين، مثمناً إنجازات الصندوق التي حققها لتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة وإفساح المجال أمام الشباب للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

واطلع سموه على خطط وأنشطة وبرامج صندوق خليفة في إمارة الفجيرة، والتي تستهدف مشاريع الشباب ذات الجدوى الاقتصادية، وتمكين الشباب وصقل معارفهم في مجال إدارة الأعمال.