طحنون بن محمد ونهيان وسيف بن زايد يحضرون أفراح الأحبابي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سحمي بن جابر الأحبابي، بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة سعيد بن فلاح الأحبابي، وذلك في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي. وهنأ سموهم العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وباركوا لهم أفراحهم.

حضر الحفل، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعدد من الشيوخ و المسؤولين. كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ