زكي نسيبة: التسامح قوة أرسى دعائمها زايد

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، سيبستيان ميونتسنمايار رئيس اللجنة الاتحادية للسياحة في مجلس النواب الألماني، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية وحفصاء العلماء سفيرة الدولة لدى ألمانيا الاتحادية. واستعرض معالي زكي نسيبة دور دولة الإمارات في إرساء قيم التسامح بين الشعوب بجميع أطيافها ومعتقداتها.

مؤكداً أن دولة الإمارات قائمة على أسس التسامح الذي يعد بحد ذاته القوة المجتمعية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه أشاد رئيس الوفد الألماني بدور دولة الإمارات في مجال التسامح.