سعود بن صقر: نبذل جهوداً متواصلة لتوفير مناخ استثماري جاذب

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة مساهم بارز في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات، وتبذل جهوداً متواصلة في سبيل توفير مناخ استثماري جاذب للراغبين في ممارسة الأعمال، مدعوماً بإطار قانوني مرن ومتكامل يلبي احتياجات الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها.

ونوّه سموه بأن مرونة القوانين والتشريعات في رأس الخيمة وتوافقها مع المعايير العالمية أساس توفير مناخ استثماري جاذب ومنافس، مؤكداً أن رأس الخيمة وجهة إقليمية مفضلة لنخبة من العلامات التجارية العالمية.. ونحرص على توفير حزمة من المحفزات الاقتصادية لمساعدة الشركات على توسيع نطاق عملياتها في رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المبنى الجديد لشركة «بيكو الخليج» في منطقة الحمرا الصناعية، بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وماريانا نيسيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وتوبي بنانن، رئيس مجموعة بيكو العالمية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده السعودية أعضاء مجلس إدارة بيكو الخليج.

وأضاف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «إن تواجد نخبة من الشركات العالمية في الإمارة يعكس حالة النمو التي يشهدها القطاع الاقتصادي بمختلف مكوناته، ويبرز مدى التطور الحاصل في المنظومة الاقتصادية وقدرتها على الإيفاء بالمتطلبات اللازمة لدعم الشركات العاملة في رأس الخيمة بشكل يرفع تنافسيتها ويمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية».

وتعد «بيكو» إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توريد الوصلات الخرسانية والهياكل المركبة، وهي شركة فنلندية تأسست في العام 1965، يبلغ رأس مالها 225 مليون يورو، ويعمل بها نحو 1800 شخص يتوزعون على 34 فرعاً تجارياً و8 فروع صناعية حول العالم.

ويعمل في شركة «بيكو الخليج» التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها 80 شخصاً من 10 جنسيات.