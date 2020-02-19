سيف بن زايد يطلع على شهادة عالمية لـ«الداخلية»

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مقر الوزارة، على شهادة حصلت عليها وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الوكيل المساعد للخدمات المساندة، عن الفئة الذهبية بالجائزة العالمية لمواصفة الصحة والرفاه التي تمنحها «INVESTORS IN PEOPLE» البريطانية المؤسسة العريقة والمعتمدة دولياً في مجال تقييم المشاريع الحكومية.

ووزارة الداخلية هي الأولى عالمياً في حصولها على هذه الجائزة العالمية المرموقة «الفئة الذهبية» على المستوى الشرطي، والأولى على مستوى الجهات الحكومية على مستوى الشرق الأوسط، مما يعد إنجازاً جديداً يضاف لمنجزات الوزارة في سعيها لتعزيز الريادة والتميز.

واستمع سموه لشرح موجز حول أهمية الشهادة والأسس والمعايير المطبقة للحصول عليها من اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، وبحضور العميد محمد عبيد الظاهري مدير عام الموارد البشرية والعميد عادل عبدالرحمن الحمادي مدير عام المالية والخدمات المساندة بالوزارة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة، وعدد من الضباط وفريق عمل الجائزة.

وأكد اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة أن الإنجاز تحقق نتيجة لجهود فريق العمل وفقاً لمقاييس دقيقة عالية المستوى، بفضل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.