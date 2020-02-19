«كهرباء دبي» تبحث تبادل الخبرات مع رومانيا

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نيكوليتا تيودورفيتشي، قنصل عام جمهورية رومانيا، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للهيئة تعزيزاً للعلاقات المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وفق أفضل الممارسات العالمية.

ورحب الطاير، بقنصل رومانيا، مؤكداً العلاقات المميزة التي تربط الجانبين والتي أثمرت تعاوناً مشتركاً في مجالات عدة ولا سيما قطاع الطاقة والمياه. كما بحث معاليه سبل تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الرومانية في المجالات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه.