مهرجان الرماية 2020.. استعراضات تستقطب الآلاف

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

وسط حضور الآلاف من الجماهير من مختلف الفئات العمرية، تواصلت، أمس، العروض المبهرة والفعاليات المتنوعة لمهرجان الوحـدات المساندة للرماية 2020، والذي يستمر حتى 21 فبراير الجاري في منطقة ميادين الريف للرماية بأبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبدأت الفعاليات المصاحبة للمهرجان في يومه السابع بعروض فنية واستعراضية للفرق الموسيقية وفرسان الخيالة المشترك من القوات المسلحة والوحدات المساندة وشرطة أبوظبي، وهو العرض اليومي المعتاد على مدار أيام المهرجان، حيث يطوف فرسان الخيالة الساحة الرئيسة المخصصة للفعاليات حاملين أعلام الدولة وأعلام القوات المسلحة وقيادة الوحدات المساندة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإطلاق قذائف المدفعية ترحيباً بالزائرين، وقدمت شرطة أبوظبي عروضاً تثقيفية حية باستخدام الكلاب البوليسية، إضافة إلى عروض الصقارة وعروض وأهازيج الفرق الشعبية، بالتزامن مع فعاليات المعرض المصاحب للمهرجان والشركات العارضة، بجانب أنشطة القرية التراثية.

وأبهرت شرطة أبوظبي الحضور من خلال العرض التثقيفي الذي قدمته إدارة التفتيش الأمني التابعة لقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، باستخدام الكلاب البوليسية في التعامل مع الخارجين عن القانون، وبدأ العرض الذي حاز إعجاب زوار المهرجان وحبس الأنفاس في أجزاء منه، بمهارات الكلاب البوليسية في الطاعة كالثبات والنوم والزحف، إذ تعد الكلاب البوليسية أساسية في الكشف عن الجرائم.