8 شراكات و59 فعالية أبرمتها «دار البر» في 2019

المصدر: دبي - البيان

أبرمت جمعية دار البر 8 شراكات متنوعة، خلال العام الماضي، 2019، منها 5 اتفاقيات شراكة مع الجهات الحكومية، وأطلقت 59 فعالية ومبادرة مشتركة، داخل دولة الإمارات وخارجها، بالتعاون والتنسيق مع شركائها، من الدوائر والجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، في سبيل دعم المشاريع الخيرية، وتعزيز العمل الإنساني، في دولة الإمارات والعالم، ومساعدة المحتاجين والفقراء وتوفير احتياجاتهم، ودفع مسيرة التنمية والاستدامة في دول ومناطق عدة.

وأكد محمد سهيل المهيري، عضو مجلس إدارة «دار البر»، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في الجمعية، أن تلك الشراكات والفعاليات حققت إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و700 ألف درهم، وغطت المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، وتضمنت توفير كسوة العيد، وتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة المحتاجين، وتوزيع الوجبات الغذائية على ذوي الدخل المحدود.

وأوضح المهيري أن اتفاقيات الشراكة وقعتها الجمعية مع كل من القيادة العامة لشرطة دبي، و«تاكسي دبي»، وبلدية رأس الخيمة، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ومكتب منصور لوتاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وسلسلة صيدليات «فيرست هيلث»، ومركز الاتحاد لطب الأسنان والطب العام، ونظمت 15 فعالية بالاشتراك مع جهات حكومية، وبقية الفعاليات بالاشتراك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.