وسائل إعلام: الإمارات ضمن 30 دولة تنتج الطاقة من الذرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أبرزت وسائل الإعلام الأجنبية الإنجاز الإماراتي بشأن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية حيث وصفت الحدث بأنه يشكل نقطة تحول مهمة لدولة الإمارات التي باتت تصنف ضمن قائمة الدول الـ 30 على مستوى العالم التي تنتج الطاقة من خلال تكسير الذرة.

حدث مهم

ولفت عدد من وسائل الإعلام الدولية من وكالات أنباء وصحف وقنوات ومواقع إلى أنه ومع الإعلان عن حصول المحطة النووية السلمية على رخصة التشغيل فقد أصبحت الإمارات الدولة العربية الأولى التي تشغل مفاعلاً نووياً لأغراض تجارية، رغم ما تتمتع به من إنتاج وتصدير مرتفع للنفط معتبرة أن الحدث مهم على مستوى المنطقة.

واستعرضت أهمية هذا الإنجاز على مستوى المنطقة في إطار الاستثمار الأمثل الذي تتبناه الدولة كرؤية تنموية شاملة وضمن معايير القوة والاستقلالية باستثمارات الطاقة النظيفة.