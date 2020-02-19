الإمارات تستضيف «منتدى المرأة - الشرق الأوسط» مارس المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 7 و8 مارس المقبل تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، منتدى «المرأة - الشرق الأوسط» تحت شعار: «احتضان القوة والغاية: طموح العقد الجديد»، وبمشاركة أكثر من 600 من القادة والمفكرين وصناع القرار رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من الدول لمناقشة دفع عجلة التنمية في المنطقة خلال العقد المقبل.

متحف

ويتضمن المنتدى، الذي يستضيفه متحف اللوفر وجامعة سوربون أبوظبي بمناسبة يوم المرأة العالمي، أكثر من 10 جلسات ترمي إلى تعزيز القيادة النسائية وتحفيز التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي للمرأة، وقد اختيرت منطقة الشرق الأوسط لإقامة المنتدى كونها واحدة من أكثر المناطق ترابطاً في المجال الرقمي في العالم وبيئة مناسبة للشركات الناشئة.

وقالت الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث المهم يعكس التزامها الدائم بتمكين المرأة حول العالم، كما أنه يدل على سجلها الثابت في دعم الأحداث الدولية التي تسهم في تحقيق المصالح الإنسانية».

وأضافت: «إن أهم ما يميز رؤية وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة هو نهجها الشامل حيث لا ينظر إلى التنوع على أنه عائق بل عامل يزخر بإمكانيات مستقبلية».

منتدى

ومن جانبها، قالت كيارا كورازا مدير عام منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع: «لقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد منتدى المرأة - الشرق الأوسط لأنها تتخذ موقفاً قوياً لدعم مبادرات التنوع والشمول التي يمكن أن تؤثر بشكل منهجي على اقتصادات ومجتمعات المنطقة بأسرها».

وأضافت: «سيطلق المنتدى العنان للقيادة النسائية غير المستغلة وسيعمل على استغلال كافة الفرص المتاحة لدعم دول الشرق الأوسط اقتصادياً وتكنولوجياً في العقد الجديد».

ومن جانبه، قال لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة: «يسرني أن أرى منتدى المرأة - الشرق الأوسط ينعقد هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم المرأة العالمي».

وأضاف: «إن هذا الحدث المهم هو ثمرة الاهتمام المشترك الذي توليه الحكومتان الفرنسية والإماراتية لتمكين المرأة ويسرني أن أرى التزام المجتمع الفرنسي في دولة الإمارات الكامل بتمكين المرأة بالتعاون مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة».