نورة السويدي: الاتحاد النسائي يواصل جهوده لتمكين المرأة

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يعمل على تمكين المرأة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال نورة السويدي بمقر الاتحاد أمس، وفداً من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة بحضور 200 مجندة عسكرية من المشاركات في برنامج حفظ السلام والأمن بالتعاون مع وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

واحتفل الاتحاد النسائي والوفد الزائر بعيد استقلال جمهورية غامبيا بحضور فانسو بوجانغ سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

واستمع الوفد إلى عرض عن الاتحاد النسائي وبرامجه لصالح المرأة قدمته أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد، فيما قدمت الدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي عرضاً عن أهميته ودوره في التنسيق مع الاتحادات النسائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقام الوفد بعدها بجولة في أقسام وإدارات الاتحاد ومن بينها قاعة الجوهرة التي تضم مئات من الأوسمة وشهادات التكريم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي قدمها لسموها عدد من قادة الدولة ورؤساء المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لجهودها المقدرة في مجال دعم تمكين المرأة.