29.5 مليوناً تبرعات دوائية عبر «سلامة وعطاء» بدبي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

بلغت قيمة الأدوية التي تبرع بها مواطنون ومقيمون إلى الجهات الخيرية عبر هيئة الصحة في دبي ضمن مبادرة «الدواء سلامة وعطاء» التي تم إطلاقها قبل 6 سنوات 29.5 مليون درهم.

وقال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في الهيئة لـ«البيان»: «إن العام الماضي سجل رقماً قياسياً من ناحية حجم وكميات الأدوية التي تم التبرع بها لصيدليات الهيئة، حيث بلغت قيمة الأدوية 12.226 مليون درهم، وهو ما يعني أن مبادرة «الدواء سلامة وعطاء» التي طبقتها الهيئة عام 2013، وصلت بأهدافها ومبادئها إلى كل شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن المبادرة التي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تبرعت عام 2013 بقيمة مليوني درهم من الأدوية، وفي عام 2014 أيضاً مليوني درهم، وارتفع المبلغ عام 2015 إلى 4 ملايين درهم، وتراجع عام 2017 إلى مليوني درهم، وارتفع عام 2018الى 7.3 ملايين درهم، وفي عام 2019 وصل إلى 12.226 مليون درهم.

سلامة

وناشد الدكتور السيد جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في المنزل بين فترة وأخرى، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، والتعرف إلى الأدوية التي يجب التخلص منها، إما بسبب أنها أصبحت قديمة جداً أو أنها لم تعد لازمة.

وأوضح مدير إدارة الصيدلة في الهيئة أنه عادة ما يتم شرح وقت التخلص من الدواء على علبته (إما بانتهاء تاريخ الصلاحية أو بعد الفتح بشهر وغيرها)، أما في الأدوية فيتم شراؤها دون وصفات طبية والعينات المجانية، فيكون تاريخ الصلاحية مطبوعاً أو محفوراً أسفل العلبة أو على جنبها، وكذلك على حافة أنابيب المراهم والكريمات، وسيرمز إليها بالرمز (Exp)، وأما الأدوية التي لا يوجد عليها تاريخ صلاحية، ولا تعرف بالتحديد وقت شرائها من السنة الماضية، فالأفضل التخلص منها.

تخلص

دعا الدكتور علي السيد أفراد المجتمع إلى التخلص الآمن من الأدوية من خلال تسليمها لأقرب صيدلية تابعة للهيئة، إذ يقوم فريق صيدلاني متخصص بتقييم الأدوية التي يتم إحضارها من قبل المرضى بغض النظر عن مكان صرفها لهم والتخلص الآمن منها، حسب السياسات والإجراءات المطبقة في الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المعنية.