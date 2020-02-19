«الخدمات الإنسانية» تستقبل وفداً أرمينياً

المصدر: (الشارقة – جميلة إسماعيل)

استقبلت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مساء أول من أمس وفداً من المؤسسة الوطنية للتوحد من يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا ومركز «لوسي» لإعادة التأهيل للأطفال من أصحاب الهمم وذلك في مركز الفن للجميع، وذلك بحضور منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وفاروج نركيزيان، المدير العام لبنك الشارقة، وعدد من أولياء الأمور والاختصاصيين العاملين في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والإعلاميين.

وتأتي زيارة المؤسسة والمركز للمدينة لمدة 3 أيام بمبادرة من سفارة دولة الإمارات في يريفيان عاصمة أرمينيا بهدف التعرف على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية وتنمية علاقات التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

ويتكون الوفد الأرميني من 6 أشخاص من أصحاب الهمم مع أمهاتهم، ومقدمات رعاية، و4 اختصاصيين في المجال النفسي وتحليل السلوك.

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي في حديثها لـ «البيان»: «نأمل بتبادل الخبرات وتكامل الجهود وتعزيز علاقات الشراكة بما يدعم ذوي الإعاقة.

لاسيما وأن الزيارة تندرج أيضاً في إطار حرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على ممارسة وتحقيق أفضل العلاقات العالمية والعربية والمحلية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم وتبادل الخبرات والمعارف والارتقاء المستمر بجودة حياتهم. حيث تحرص المدينة أيضاً على إتاحة الفرصة أمام ضيوفها للاطلاع على تجربتها الرائدة في احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم».