تدريبات للتعامل مع الأطفال أصحاب الهمم في الحضانات

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، دورة تدريبية تخصصية لبناء قدرات العاملين في حضانة «جولدن بيتش»، وتدريبهم على مهارات التعامل مع الأطفال من أصحاب الهمم، بما يشكل المرحلة الأولى في دمج الأطفال من أصحاب الهمم في منظومة التعليم النظامي ويتيح فرصة أكبر لنجاح دمجهم في المدارس.

معلومات

وتتضمن التدريبات معلومات متكاملة حول طبيعة الإعاقات وخصوصية الأطفال من أصحاب الهمم ومتلازمة دوان وغيرهم، وأحدث الاستراتيجيات والفنون المثبت نجاحها للتعامل معهم. كما تتطرق التدريبات إلى أهمية الكشف والتدخل المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال في حال لم تتم ملاحظة ذلك من قبل الأسرة، والوسائل المعتمدة عالمياً لذلك، فضلاً عن مهارات واستراتيجيات تعديل السلوك والتعامل مع الأطفال ذوي فرط النشاط.

قدرات

وبينت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع أن بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال من أصحاب الهمم يشكل إحدى أهم مراحل الدمج والتمكين ويأتي مباشرة بعد الكشف المبكر مشيرة إلى السعي لتقديم هذا التدريب في مختلف الحضانات في دبي والتي تشكل أول مرحلة لدمج الطفل في المحيط وتلعب دوراً مهماً في بناء شخصيته ومهاراته وقدراته.

ويعد بناء القدرات للمتعاملين مع الأطفال سواء في المدارس أو الأسر إحدى المهام الرئيسة لمركز دبي لتطوير نمو الطفل، يتضمن ذلك بناء وصقل معارفهم ومهاراتهم في مجال كيفية التعامل مع الأطفال وتطوير مختلف مجالات التطور النمائي لدى الأطفال من العناصر البالغة الأهمية في برنامج التدخل المبكر.