«وصلكم واجب» مبادرة لـ«إسعاف دبي» في حتا

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي في مدينة حتا، مؤخراً، مبادرة بعنوان «وصلكم واجب» لإسعاد كبار المواطنين، وانطلقت المبادرة بزيارة إلى كبار المواطنين ومن ثم إلى جولة ترفيهية في أطول إسعاف في العالم «المستشفى الميداني» تم خلالها تعريفهم بالخدمات الإسعافية واختتمت في موقع تنفيذ المبادرة بمزرعة البدي حيث التقى وفد المؤسسة كبار المواطنين وتبادل المدير التنفيذي والمسؤولون المرافقون أطراف الحديث الممتع معهم واطمأنوا على صحتهم وتعرفوا إلى احتياجاتهم من الرعاية الإسعافية واقتراحاتهم بما يحقق أهداف المؤسسة في رفع رضاء المتعاملين.

وتضمنت المبادرة عدة فقرات شملت ورشة عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية ومعلومات عن الطب الشعبي والطب الحديث، ومسابقات تفاعلية وتوزيع الهدايا.