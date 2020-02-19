شرطة الشارقة تناقش مستهدفات المؤشرات الوطنية

المصدر: (الشارقة - البيان)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الخاص بالتدقيق الداخلي على المؤشرات الوطنية والاستراتيجية للعام 2019 بشرطة الشارقة، والذي عُقد بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

واستعرض الاجتماع نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية لعام 2019، ومستهدفات المؤشرات الوطنية والاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة للعام الجاري 2020، حيث أكد قائد عام شرطة الشارقة، على أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات، وذلك لدورها البارز في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.