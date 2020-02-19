افتتاح المعرض المصاحب لـ«أمن الخليج العربي 2»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أمس، المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 2) الذي نظمته اللجنة العليا للتمرين، لعرض أحدث الآليات والمعدات المستخدمة في مجالات العمل الأمني والشرطي من كافة الدول المشاركة بالتمرين.

وأكد الشعفار أن المعرض يعزز من جهود إنجاح هذا التمرين التعبوي المشترك لأن العملية الأمنية شاملة ومنظومة موحدة من كوادر بشرية مدربة وأجهزة ومعدات حديثة. ويأتي هذا المعرض على هامش التمرين ويقام في أكاديمية شرطة دبي ويستمر حتى نهاية التمرين.

جهود

واستمع الشعفار أثناء تفقده أجنحة الدول المشاركة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين إلى جانب جناح دولة الإمارات، إلى شرح مفصل عن الأدوات والأجهزة والدوريات الشرطية التي تعرضها الأجنحة.

حضر الافتتاح معالي اللواء عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، واللواء عبدالله علي الغيثي رئيس وفد وزارة الداخلية بدولة الإمارات، عضو اللجنة العليا للتمرين، والعميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بالوزارة، عضو اللجنة العليا للتمرين.