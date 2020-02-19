«رعاية الأحداث» تناقش تقاريرها المالية والإدارية

المصدر: دبي - البيان

ترأس سلطان صقر السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع الـ 58 للجمعية للدورة السابعة الذي عقد بمقر الجمعية. واستعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة الحملات التوعوية.

كما بحث الاجتماع مناقشة التقارير المالية والإدارية للعام المنصرم 2019 تمهيداً لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في أبريل المقبل، واستعرض الاجتماع عدداً من البرامج والأنشطة استعدادا للخمسين عاما القادمة.

وتمت الإشادة بدور تفعيل الشراكات مع الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة وفق مذكرات التفاهم التي وقعتها الجمعية مع جمعية واجب التطوعية وشرطة أبوظبي ومجالس ديوان ولي العهد بأبوظبي، والموافقة على بحث عمل شراكة جديدة مع جمعية البيت متوحد لتحقيق أهداف مستقبلية مشتركة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد مراد عبد الله أمين السر العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، والدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور سيف الجابري رئيس لجنة البحوث والدراسات، والدكتور خليفة السويدي رئيس لجنة الإبداع والابتكار، وبدرية الياسي رئيسة اللجنة التربوية، وهيام عامر الحمادي مشرف وممثل فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، ومريم الأحمدي رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية.