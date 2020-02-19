«تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ» تحاكي الحوادث بـ 8 سيناريوهات

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت منافسات «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ» في نسختها الأولى على مستوى الدولة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ «WRO»، وتستمر على مدار 3 أيام في ميدان الروية بدبي. والتي شهدت 8 سيناريوهات تحاكي حوادث واقعية في اليوم الأول من الفعاليات.

وشهد افتتاح فعاليات اليوم الأول اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، وممثلو الإمارات للمزادات، والكندي للسيارات الرعاة الرئيسيين للبطولة، وممثلو الفطيم للسيارات الراعي البلاتيني.

تعزيز الكفاءة

وقال اللواء الزفين، إن التحدي يأتي في إطار سعي شرطة دبي إلى تعزيز كفاءة فرق الإنقاذ بمختلف تخصصاتها على مستوى الدولة ورفع جاهزيتها في الاستجابة للحالات الطارئة، منوهاً إلى أن هذه البطولة تتميز بأنها تعطي المجال والفرصة للفرق داخل الدولة باستعراض مهاراتها، وتبادل الخبرات والممارسات، وتعزيز روح العمل المشترك والمتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وعن اليوم الأول من البطولة، قال العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، إن تحدي اليوم الأول شهد 8 سيناريوهات مصممة للحوادث المعقدة لتحاكي الواقع، وهو ما زاد من حجم التحدي والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة، وعكس مستوى الحرفية العالية والكفاءة في تنفيذ المهام، وستتم المنافسة على 10 سيناريوهات في اليوم الثاني، و8 سيناريوهات في اليوم الختامي، ليكون إجمالي عدد السيناريوهات في البطولة 26 سيناريو.