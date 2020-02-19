5% معدّل نمو سكان دبي في 2019

المصدر: دبي- وائل نعيم

أظهرت أحدث التقارير الإحصائية الديموغرافية الصادرة بنهاية عام 2019 عن مركز دبي للإحصاء، أن عدد سكان إمارة دبي المقيمون إقامة معتادة فيها بلغ 3 ملايين و355 ألفاً و900 نسمة، بزيادة مقدارها 163 ألفاً و625 نسمة، مقارنة بنهاية عام 2018 حيث كان عدد سكان الإمارة يبلغ حينها 3 ملايين و192 ألفاً و275 نسمة، بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الفترة المشار إليها.

وبحسب المركز يعرف السكان على أنهم كافة الأفراد المقيمين إقامة معتادة ضمن الحدود الجغرافية المحددة «إمارة دبي» في لحظة زمنية معينة.

وأشار مركز دبي للإحصاء إلى أن التركيبة السكانية في إمارة دبي تمتاز كغيرها من المدن ذات الطابع العالمي والتي يعتمد معدل النمو السكاني فيها على القادمين إليها بغرض الإقامة والعمل والمغادرين منها لانتهاء فترة تواجدهم في الإمارة لأي سبب كان، أي أن معدل نمو السكان في الإمارة يتأثر بدرجة أكبر بمعدل صافي الزيادة بالوافدين إليها مقارنةً بمعدل الزيادة الطبيعية.

وبلغ معدل صافي زيادة القادمين للإمارة خلال عام 2019 حوالي 4.0% فيما يبلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.0% وذلك نظراً لطبيعة الإمارة حيث تعد من أكثر مدن العالم جاذبية للسكان سواء بغرض الإقامة أو العمل أو الاستثمار.

وأوضح المركز أن معدل نمو السكان هو نتيجة طرح مغادري الإمارة من القادمين لها لغايات العيش والإقامة في فترة زمنية محددة مضافاً إليهم الزيادة الطبيعية للسكان والتي تحدد من طرح الوفيات من المواليد في الفترة ذاتها.

التركيب النوعي

وبين المركز أن من الأهمية بمكان التعرف على التركيب النوعي لسكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها ليتسنى وضع كافة الخطط والبرامج والسياسات في مختلف مجالات التنمية بالإمارة الصحية منها والتعليمية، ويتضح ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بالإمارة حتى وصلت نسبة النوع إلى 228 ذكراً لكل 100 أنثى، وبلغ عدد الذكور 2 مليون و331 ألفاً و800، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و24 ألفاً و100 أنثى مع نهاية العام الماضي، ويرجع سبب الارتفاع ذلك إلى أن النسبة الأعلى من العمالة الوافدة هي من الذكور الغير مصاحبين لأفراد أسرهم.

توازن

تعتبر التركيبة الديموغرافية بالنسبة للإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي متوازنة وبشكل طبيعي فقد بلغت نسبة النوع بين الإماراتيين 99 ذكراً لكل 100 أنثى، حيث شكلت نسبة الإناث الإماراتيات 50.4 % مقابل 49.6 % هي نسبة الذكور الإماراتيين وذلك من إجمالي الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي.