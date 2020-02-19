574 مليون درهم مشاريع بنية تحتية قيد التنفيذ في بني ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشاريعها التطويرية مستهدفة ترسيخ أحدث البنى التحتية على مستوى العالم في جميع المدن الواقعة ضمن اختصاصاتها، وتعمل حالياً بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) والشركاء الاستراتيجيين على تعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة بني ياس إحدى ضواحي مدينة أبوظبي التي تشهد نمواً مستمراً، وتوسعاً اقتصادياً متواصلاً، حيث تشمل منظومة المشاريع كل متطلبات البنية التحتية من طرق وإنارة وغيرها من مكونات البنية التحتية الحديثة، والتي تؤهل المدينة لاستشراف المستقبل، وتبلغ تكلفة مشاريع البنية التحتية الواقعة قيد التنفيذ في مدينة بني ياس أكثر من 574,123,792 درهماً، حيث حققت أغلب هذه المشاريع نسبة إنجاز تجاوزت الـ 90%.

وتأتي هذه المشاريع ضمن إطار تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة، تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وتلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

خطط

كما تمثل هذه المشاريع جزءاً لا يتجزأ من المشاريع والخطط التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات البنية الحديثة والقادرة على مواكبة حجم النمو والتطور والازدهار الذي تشهده مدينة أبوظبي وضواحيها وبالشكل الذي يضمن توفير أرقى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وكذلك دعم النمو الاقتصادي والعمراني لمدينة بني ياس، وإيجاد أرضية خصبة من الخدمات تجعل من المدينة منطقة جذب واستقطاب للسكن والأعمال، وبما يكفل استشراف مستقبل هذه المدينة الواعدة.

وتنفذ بلدية مدينة أبوظبي حالياً مشروعاً يستهدف إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية من خلال المرحلة الثانية لمنطقة بني ياس شرق وبني ياس غرب، ويخدم المشروع 1289 قسيمة سكنية، ويتضمن نطاق الأعمال ترقية وتحسين الطرق القائمة، وإعادة إنشاء طبقات الرصف، بالإضافة إلى الطبقة النهائية، وتخطيط الشوارع، وتركيب اللافتات المرورية، وإنشاء ممرات مشاة ومسارات للدراجات الهوائية، وممرات عبور مشاة، وأعمال صرف الأمطار وشبكات الإنارة، وأعمال التوصيل بالشبكات القائمة وحماية الخدمات الموجودة حالياً في هذه المنطقة، وتبلغ تكلفة هذه الأعمال 147,473 مليون درهم.

كما يتم تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة المحيطة بمشروع فلل بني ياس للأحواض (WB1,WB2,WB3C,WB3A)، وتشمل أعمال المشروع إنشاء طريق بحارتين بكل اتجاه وبطول 3500 متر مربع، وتطوير الطرق القائمة إلى طرق مزدوجة بحارتين لكل اتجاه وبطول 5300 متر مربع، وإنشاء طرق خدمة بطول 1,6 كيلو متر، وإنشاء 7 دوارات جديدة وتقاطع بإشارات ضوئية، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 87,650 مليون درهم.

كما يتم العمل على مشروع آخر يتمثل في أعمال الطرق الداخلية والبنية التحتية لبني ياس شرق وضمن الأحواض (EB-2-1)، ويشمل نطاق الأعمال إنشاء طرق وبنية تحتية لخدمة الأراضي السكنية متمثلة بإنشاء بنية تحتية جديدة ومنها أعمال الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، وشبكات مياه الأمطار، وأعمدة الإنارة، والأرصفة، وممرات المشاة وغيرها من الأعمال المتكاملة.