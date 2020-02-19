تعاون بحثي بين «تاكسي دبي» و«أمريكية الشارقة»

المصدر: (دبي – البيان)

وقعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، في إطار خطتها الاستراتيجية بصقل مهارات وخبرات موظفي المؤسسة، وإكسابهم المعرفة العلمية اللازمة لتعزيز قطاع مركبات الأجرة.

وقع المذكرة الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، والبروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، وذلك في حفل توقيع أقيم أخيراً في مقر المؤسسة. وقال الدكتور يوسف آل علي: إن مذكرة التفاهم تنص على التعاون في وضع برنامج أكاديمي وبحثي للتنقل، بهدف تدريب موظفي مؤسسة تاكسي دبي وتزويدهم بالمعرفة الأكاديمية في إطار تعزيز الإبداع.