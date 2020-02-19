بلدية دبي تعزز التثقيف الزراعي في أسبوع التشجير

المصدر: دبي - البيان

نظمت بلدية دبي مجموعة من الورش التوعوية في المجال الزراعي، وذلك ضمن احتفالها بفعاليات أسبوع التشجير، ويأتي تنظيم البلدية للورش إيماناً منها بأهمية توعية المجتمع بأبرز الموضوعات الخاصة بالزراعة والإرشادات التي يجب اتباعها في هذا المجال، حيث شهدت تلك الورش مشاركة مجموعة من طلاب المدارس والهواة والمهتمين من أفراد المجتمع.

وتضمنت مناقشات الورش الزراعية تسليط الضوء على العديد من المواضيع أهمها: العناية بنباتات الزينة الخارجية والداخلية وتنسيق زهور القطف، حيث تعرف المشاركون على أهمية النباتات وأنواعها وعوامل نجاح نموها وأعراض نقص العناصر الغذائية بها والنباتات التي تسهم في تعزيز جودة الهواء وأنواع النباتات الداخلية وطرق العناية المنزلية بها، بالإضافة إلى التعرف على الحديقة المنزلية وعناصرها وأنواعها وطرق الزراعة الصحيحة واختيار النباتات المناسبة وعوامل نجاح نموها، وأنواع المزهريات الخارجية والداخلية، إلى جانب موضوع الزهور الموسمية وفوائدها وسماتها وأنواعها المختلفة التي تتناسب مع جميع فصول السنة.

وعلى هامش الورش التوعوية التي هدفت إلى إيصال المعلومات التثقيفية بالشكل المثالي، تعرف المشاركون على البيئات الزراعية ومختلف الأدوات.