7.8 ملايين تنبيه أصدرها «أمان» لسائقي «الأجرة» بدبي 2019

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أصدر نظام «أمان» الذي يعمل على مراقبة سرعة مركبات الأجرة بشكل آلي بواسطة الذكاء الاصطناعي في دبي خلال العام الماضي 7 ملايين و895 ألفاً و367 تنبيهاً للسائقين بسبب تجاوز السرعة المقررة في طرق دبي، حيث يقوم النظام في حال تجاوز السائق السرعة المحددة بإرسال رسالة تحذيرية على شاشة العداد، وتحرير مخالفة ضده إذا لم يلتزم بالتعليمات التي توجّه له.

رسائل تحذيرية

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وإدارة الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إنه تمت ترقية عدادات مركبات الأجرة وتزويدها بنظام رقابي «أمان» للحد من سرعة مركبات الأجرة حفاظاً على سلامة الركاب ومرتادي الطرق، حيث يقوم النظام في حال تجاوز السائق السرعة المحددة بـ (10كم/‏‏ الساعة)، بإرسال رسالة تحذيرية على شاشة العداد، ويمنح السائق مهلة مدتها (60 ثانية) للاستجابة، وإذا لم يستجب يرسل النظام تنبيهاً صوتياً له، وفي حالة عدم استجابته للتنبيهين يتم تسجيل مخالفة انتهاك حد السرعة المسموح بها لمركبات الأجرة، مشيراً إلى أن جميع مركبات الأجرة البالغ عددها 10 آلاف و911 مركبة مزودة بالنظام.

مراجعة

وأشار إلى أن السائق الذي تصدر بحقه مخالفة يتم استدعاؤه خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه عن المخالفة، ويتوجب عليه مراجعة الجهة المعنية للتحقيق بتجاوزات سرعة مركبات الأجرة، ليتم اتخاذ الإجراء المناسب ضمن القوانين المتبعة في الهيئة، مشيراً إلى أن النظام منذ تطبيقه أسهم في الحد من تهور بعض السائقين والتقليل من المخالفات التي تحرر ضدهم، حيث ارتفعت نسبة التزام السائقين بالسرعة المحددة بنسبة %2.4 عن عام 2018.

وأوضح شاكري أن نظام «أمان» يسهم في توفير قاعدة بيانات عن قائدي مركبات الأجرة من خلال رصد التزامهم بتعليمات السير والمرور والقيادة الآمنة وتقييم أدائهم وسلوكياتهم في الطرق، ومن ثم اختيار المتميزين منهم والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير مهارات السائقين الآخرين، بحيث يتم استخدامهم كنماذج متميزة تحفز الآخرين على الالتزام من خلال تقديم محاضرات وبرامج توعوية.