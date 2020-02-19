17716 معاملة ذكية في بلدية العين 2019

المصدر: (العين – داوود محمد)

أنجزت بلدية مدينة العين 81% من التحول الذكي للمعاملات بمعدل 17716 معاملة رقمية خلال العام الماضي، وانخفض عدد المعاملات في مراكز خدمة المتعاملين إلى نسبة 19% في نهاية العام 2019 بعد أن كان 43% في بدايته، حيث وصل عدد المعاملات في المراكز 4224 معاملة في نهاية 2019، حيث تم توفير الخدمات الذكية عبر منصة واحدة «سمارات هب».

وأكدت إدارة البلدية في تقرير لها، أنها قامت بعدة خطوات للتحول الرقمي للخدمات، وذلك من خلال إطلاق المنصات الذكية للتسجيل الذكي في عدد من مراكز خدماتها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر استخدام الخدمات الذكية من قبل الجمهور إلى 83 بالمئة في الربع الرابع من العام 2019.

وتولي بلدية مدينة العين اهتمامها الكبير لتحقيق التوجه الحكومي للتحول الذكي، وذلك من خلال تسهيل عملية التسجيل وتقديم خدمات بطريقة سهلة وذكية توفر على المراجعين عناء الوصول لمراكز الخدمة وتقليل مراجعات الجمهور، وذلك بتوفير منصات الدخول الذكي في جميع المراكز على مستوى إقليم مدينة العين.