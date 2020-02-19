«خيرية الشارقة» تعالج مصابي السرطان المعسرين

المصدر: ( الشارقة – عصام الدين عوض)

كشف عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية استعداد الجمعية لمعالجة كافة المصابين بداء السرطان من مواطنين ومقيمين من أولئك الأشخاص المعسرين الذين لم يتمكنوا من توفير العلاج، إضافة إلى إيفادهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة، مبيناً أن الحملة التي انطلقت صباح أمس إلى الأراضي المقدسة شملت بعض المرضى المصابين بالسرطان، وذلك بهدف تحقيق أمانيهم.

وأوفدت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، 450 معتمراً إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث رصدت الجمعية مليوناً و350 ألف درهم تكلفة الرحلة عبر 9 حافلات.