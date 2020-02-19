استعراض آليات مواجهة تحديات المدن

المصدر: دبي - البيان

اختتمت أمس الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الإمارات للسياسات العامة خلال تحدثها في جلسة بعنوان «المرونة والتكيف: مدن تتحدى التغيرات».

وعقد المنتدى الذي نظمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على مدار يومين تحت شعار «الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل».

دعم

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: إن من أبرز ما يميز المدن الحديثة دعم الأعمال المحلية التي تخلق وظائف جديدة لمواجهة تحديات البطالة، وكذلك السعي لتحسين البيئة من خلال تقليل انبعاثات البصمة الكربونية وبناء اقتصاد المعرفة عبر تعزيز التنمية المستدامة.

وأوضحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان أن تعزيز العلاقة ما بين القطاعين الخاص والحكومي وتمكين الأفراد ليكونوا أكثر فعالية يلعب دوراً مهماً في وضع استراتيجيات تستشرف المستقبل وتنتج مسارات عمل تنتج حلولاً بديلة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجههم، لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها العالم المعاصر، ومن أبرزها الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتطور التقني المتسارع.

تطوير

وأكدت في الوقت نفسه «أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على تطوير المهارات والتقنيات التي يتمتع بها الأفراد وتطوير الأفكار واتخاذ القرارات التي تبني أسساً متينة لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة التي تعد هدفاً أساسياً للدول المتقدمة والحديثة».

يشار إلى أن المنتدى يشكل في دورته الحالية منصة معرفية لقادة الحكومات وصناع القرار من الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات وأبرز الخبراء والمختصين في العمل الحكومي حول العالم.