166 قراراً لحماية فاقدي الرعاية الاجتماعية 2019

المصدر: (الشارقة - وام)

تمكنت اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة في عام 2019 من اتخاذ 166 قراراً خلال 44 اجتماعاً دورياً لصالح حماية الأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية، وذلك بقبول طلبات الاحتضان وتسليم أطفال لأسر وسحب أطفال من أسر ورفض لبعض طلبات الاحتضان المقدمة لعدم تطابقها مع شروط الاحتضان، بالإضافة إلى تحديد فئات الأطفال، وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تأمين حقوق الأطفال.

كما أصدرت اللجنة (281) توصية بشأن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم والوقوف على سير التدابير والخطوات اللازمة لضمان تمتعهم بحق الحماية وإبعاد الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر إدارة حماية الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية للدراسة والاطلاع على ما يحتاجه الأطفال فاقدو الرعاية الاجتماعية من حماية ووقاية وتأمين حقوق متمثلة في التعليم والصحة وحق الأوراق الثبوتية وإثبات النسب والرفاه الاجتماعي والعيش الكريم.