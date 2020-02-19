شرطة دبي تنظّم فعاليات توعوية للسائحين

المصدر: (دبي - البيان)

نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة دبي للثقافة والفنون، فعاليات توعية لسياح منطقة الفهيدي التاريخية في إمارة دبي.

وشهد الفعاليات، التي تُعد الأولى التي يتم تنظيمها هذا العام، العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، الذي أكد أن الفعاليات تأتي في إطار الحرص الدائم للقيادة العامة لشرطة دبي على التواصل مع سائحي الإمارة والعمل على إسعادهم، مؤكداً أن الفعالية تهدف إلى توعية سائحي وزوار دبي بالخدمات التي تقدمها الشرطة السياحية إلى جانب توعيتهم بالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في الفنادق والرحلات.