97.7 % الرضا الوظيفي بشرطة عجمان في 2019

المصدر: عجمان - البيان

أظهرت استطلاعات مركز عجمان للتنافسية والإحصاء للموظفين عام 2019 ارتفاعاً في نسبة الرضا الوظيفي لدى موظفي القيادة العامة لشرطة عجمان إلى 97.7 % على مستوى إمارة عجمان.‎

وقال المقدم عبد الله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية، ورئيس فريق السعادة والإيجابية إن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً في إسعاد موظفيها، حيث ارتفعت نسبة الرضا الوظيفي لدى موظفي شرطة عجمان من 80% عام 2018 بحسب استطلاعات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهي النسبة الأعلى بين قطاعات وقيادات وزارة الداخلية في مؤشر الرضا الوظيفي، إلى 97.7% عام 2019 بحسب استطلاعات مركز عجمان للتنافسية والإحصاء للموظفين. ‎

وعزى رئيس فريق السعادة والإيجابية هذا الارتفاع إلى اهتمام القيادة بتعزيز رضا الموظفين، وذلك من خلال إطلاق مبادرات داخلية لإسعاد الموظفين، مثل مبادرة الدوام المرن الذي يسمح للموظفات بالشرطة بالدوام المرن وذلك مقابل إنجاز المهام الموكلة لهن، تقديراً لدور المرأة في الحياة وبهدف تأدية واجبها الأسري، إضافة إلى مبادرة شيك السعادة، ومبادرة نوصلك لتكريمك، ومبادرة جهودك مقدرة، وتنظيم أربع حملات عمرة للموظفين، ورحلات بحرية ترفيهية، وكذلك سياسة التحفيز والتكريم للموظفين المتميزين، ومبادرة سعادة مع القائد، وذلك للتأكيد على أن السعادة هي أسلوب عمل وحياة.