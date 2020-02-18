642925 حساباً مسجلاً في نظام التعرفة المرورية بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز النقل المتكامل بأبوظبي أن عدد الحسابات المسجلة والمفعلة في نظام التعرفة المرورية لمالكي المركبات من الأفراد 615,010 حسابات نهاية العام 2019، فيما بلغ عدد الحسابات المسجلة والمفعلة التابعة للشركات 27,915 حساباً. كما استحدث المركز خدمة طلب الاعفاء من رسوم التعرفة المرورية لكبار المواطنين، وذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم، والمواطنين المتقاعدين.

وكشف مركز النقل المتكامل أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي، ارتفع في العام 2019 بنسبة 13% عن العام السابق ليصل إلى نحو 74.2 مليون رحلة راكب. وفي ظل الجهود المبذولة لتعزيز الترابط بين خطوط الحافلات العامة داخل وخارج مدينة أبوظبي، والحرص على تلبية الطلب المتنامي على خدمات حافلات النقل العام، أضاف مركز النقل المتكامل في العام 2019 (16) خدمة جديدة إلى شبكة النقل المحلية.

وبلغ إجمالي عدد حافلات النقل المدرسي في الإمارة (7723) حافلة من خلال (386) جهة مشغلة، ويعمل على تلك الحافلات (7723) سائقاً إلى جانب (4900) من مشرفات ومشرفين، في حين تخدم حافلات النقل المدرسي (633) مدرسة وحضانة حكومية وخاصة.

وكثف مركز النقل المتكامل حملاته التفتيشية على المركبات المخالفة للنقل العام والتي أسفرت عن تحرير 1529 مخالفة في العام 2019، منها 1177 بحق مخالفين لتحميلهم ركاباً بصورة غير قانونية ومن دون تصريح و352 مخالفة ترويج لنقل غير مشروع "مناداة". وأكد المركز أنه يسعى إلى القضاء على مخالفات نقل الركاب بطرق غير قانونية وتوفير رحلات آمنة لجميع الركاب، وتجنيبهم المخاطر التي قد تنجم عن تنقلهم عبر وسائل نقل غير مرخصة.

و تعاملت إدارة الحركة المرورية في المركز من خلال مراكز التحكم المرورية مع ما مجموعه 23 ألفاً و402 بلاغ، كما تم استلام 7186 طلب تصريح تحويلة مرورية حيث أصدرت 5780 تصريح للتحويلات المرورية، وافتتحت 45 إشارة ضوئية جديدة في الإمارة.

وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي خلال العام 92.27 مليون راكب من خلال 51.26 مليون رحلة، قامت بها 6390 مركبة تابعة لثماني شركات مشغلة هي تاكسي الغزال للمواصلات، والتاكسي الوطني، وأجرة الإمارات، وأجرة مواصلات الإمارات، والعربي للمواصلات، وكارس للأجرة، وتواصل للمواصلات، وأجرة المطار. كما تم تخصيص (21) مركبة أجرة مزودة برافعات لخدمة أصحاب الهمم، وتخصيص (166) مركبة للأجرة العائلية. وانطلاقاً من حرص المركز على دعم البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، شكلت نسبة المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة 84% من إجمالي أسطول مركبات الأجرة في الإمارة.

وارتفعت نسبة الحجوزات الذكية في قطاع النقل بمركبات الأجرة إلى 73.13% من إجمالي الحجوزات المنفذة، حيث بلغ عدد طلبات مركبات الأجرة باستخدام الحجوزات الذكية ما مجموعه 3,107,738 طلباً خلال العام.

من جهة أخرى، بلغ عدد الركاب الذين قام مركز النقل المتكامل بنقلهم في العام 2019 عبر العبارات البحرية التابعة له 86,733 راكباً بزيادة 9% تقريباً عن العام السابق، بينما بلغ عدد المركبات التي تم نقلها خلال الفترة المذكورة 22,737 مركبة. وتتسم خدمة العبارات لنقل الركاب بكفاءة عالية مع ضمان أقصى درجات الأمان والسلامة والراحة لكافة المسافرين على متنها.