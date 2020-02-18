محمد بن راشد يكرم رجالات الرعيل الأول ممن نظموا جناح الإمارات بمعارض إكسبو

المصدر: وام

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .. عددا من رجالات الرعيل الأول الذين نظموا و أشرفوا على جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معارض إكسبو العالمية التي استضافتها العديد من الدول حول العالم منذ 1970 إلى العام 2020 .

ضمت قائمة المكرمين اثنين وثلاثين شخصا من بينهم أشخاص ساهموا في الترويج لإكسبو 2020 من خلال مشاركتهم و تنظيمهم لماراثون زايد الخيري.

و قد صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المكرمين فردا فردا و أثنى على جهودهم وعطاءاتهم خلال مشاركة الدولة في معرض إكسبو العالمي الذي استضافته دول عديدة منذ العام 1970 حيث شاركت حينها إمارة أبوظبي في إكسبو اليابان.

و أكد سموه أن قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها لن ينسوا جميع من ساهموا في خدمة الوطن من مواطنين ومقيمين في كافة مواقع العمل الوطني داخل الدولة وخارجها والترويج لدولتنا في المحافل و المهرجانات و المعارض الإقليمية والدولية ما كان له الأثر الكبير في تعزيز سمعة الدولة وترسيخ مكانتها على خارطة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والإنسانية العالمية .

و قال سموه للمكرمين : " أنتم شموع أضاءت الطريق للأجيال المتعاقبة كي تتسلم راية العمل التطوعي و خدمة دولة الإمارات و إعلاء شأنها ".

و نوه سموه بجهود شباب الوطن الذين يستعدون لاستقبال الحدث العالمي الأهم و الأكبر " إكسبو دبي 2020 " معربا عن ثقته بالطاقات الوطنية و ابداعاتها حتى يكون إكسبو 2020 الأنجح والأكثر جذبا للزوار ورواد الثقافة والتجارة والاستثمار على مستوى العالم.

و أشار سموه إلى أهمية إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر أكتوبر القادم و الذي يتزامن مع احتفال شعبنا باليوبيل الذهبي لمشاركة الدولة هذا الحدث الثقافي والسياحي والاقتصادي الدولي .. مؤكدا أن دولتنا ستبقى دولة الخير و المحبة و السلام و رائدة في العمل الإنساني وإسعاد البشرية .

حضر التكريم.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة لإكسبو 2020 وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 إلى جانب عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وأعيان البلاد.

وقد تناول الجميع طعام الغداء إلى مأدبة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العامرة داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا نعمة التكافل و التسامح و الازدهار.

شملت قائمة المكرمين كلا من معالي راشد عبد الله النعيمي و سعادة إبراهيم العابد و سعادة سالم سعيد العامري و عبدالله محمد العيدروس وعوض محمد العتيبة و حصة حسن العسيلي و الدكتورة عائشة بو سميط و مبارك غدير الظاهري و عيد جوهر الفرج الرميثي و محمود النجار و وليد راشد الزعابي و أحمد سالم الشيبة و عبد الله محمد النعيمي و عبيد علي عبد الله و خالد عبد الله رابوي و صالح سالم الكندي و محمد مطاع و بلال محمد عبد القادر و يوسف محمد و حامد عبد الله العيدروس ويحي أحمد الأميري و جعفر الموسوي وسعيد حسن الحمادي وحمزة حسين الدويلة و علي خلفان الريسي و منصور عامر لرضي و محمد عبدالله العيدروس وعبد الودود محمود المرزوقي و محمد جنيد العامري و محمد هلال سرور الكعبي و أحمد محمد هلال سرور الكعبي و محمد على عامر الحبسي.

وقد التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع المكرمين الذين شكروا سموه على اللفتة الكريمة التي تعكس رعاية و اهتمام سموه و قيادتنا الرشيدة بكل أبنائها و بناتها و المقيمين على أرض دولتنا الطيبة.